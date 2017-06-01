Эксперимент на белорусской границе

Общество
1 Июня 2017 19:05
Эксперимент на белорусской границеНа белорусской границе сегодня начался эксперимент. Он должен сказаться на качестве и скорости прохождения погранпереходов. Крупнейший грузовой пункт пропуска "Козловичи" заработал в новом формате. С сегодняшнего дня часть функций пограничников возложена на сотрудников таможни. Это паспортный и санитарный контроль, проверка законности нахождения на территории Беларуси либо следование транзитом, а также проверка документов о страховании. Принцип "одного окна" уже успели оценить и грузоперевозчики. Пропускная способность терминала ежедневно – более 2-х тысяч фур в оба направления.
Александр Пихун, начальник Брестской таможни: "Цель эксперимента - исключить в первую очередь дублирование функций, сократить время прохождения контрольных операций и увеличить товаропоток на внешней границе ЕАЭС. Предшествовала этому эксперименту серьезная подготовка. 66 наших сотрудников прошли обучение в Институте пограничной службы и с сегодняшнего дня приступили к реализации этого проекта".
Эксперимент продлится три месяца. Если результат будет положительным, то аналогичный опыт распространится и на другие пункты пропуска. К слову, такая практика успешно внедрена в Финляндии.
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