Экскурсию во Дворец Независимости провели для учащихся второй минской гимназии

30 Мая 2017 21:28

Этот день для учащихся второй минской гимназии запомнится не только последним звонком, но и яркими эмоциями от посещения Дворца Независимости. Ребята воочию увидели залы государственных церемониалов, побывали там, где подписываются политические документы и проходят важные международные переговоры. Зал торжественных церемоний, где обычно чествуют лучших выпускников, олимпийцев, и, конечно, где состоялась инаугурация Президента Беларуси, стал антуражем для знакового события. Впервые здесь вручали членские билеты активистам Белорусского республиканского союза молодежи.

Экскурсии во Дворце Независимости проводят для делегаций со всей страны. Среди визитеров заслуженные люди: обладатели государственных наград, выдающиеся ученые, музыканты, спортсмены, а отныне и юные лидеры - победители олимпиад, конкурсов, лауреаты Спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.