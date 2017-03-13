Эксклюзивные свадебные торты и десерты в формате 3D

13 Марта 2017 07:19

Республиканский турнир по кондитерскому искусству впервые прошел в столице. За путевку на Кубок мира сражались десятки кулинаров из разных городов. В своих работах мастера воплощали фантастические сюжеты, сказочных персонажей и даже героев интернет-шуток. Лучших определили в 11-ти номинациях. Экспертное жюри, а это кондитеры международного уровня, оценивали идею композиции и ее воплощение, а также работу с отдельными материалами - сахаром, карамелью и шоколадом.

Для кондитеров организаторы подготовили и неожиданные испытания. Так, участники турнира на глазах у зрителей создавали трехметровый свадебный торт.