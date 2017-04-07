Общество
8 Апреля 2017 09:05
Эксклюзивные кадры завтра в "Главном эфире" в 21:00
Взрыв в питерском метро. Исполнитель-смертник мог состоять в ИГИЛ. Подробности теракта в Петербурге. Эксклюзивные кадры завтра в "Главном эфире" в 21:00.
Теракт в питерском метро. Взрыв под домами, что помнят эхо другой войны.
И история одного нашего человека в городе, не чужом нам всем.
Эксклюзивные кадры в сюжете о боли братского сердца.
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