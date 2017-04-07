8 Апреля 2017 09:05

Взрыв в питерском метро. Исполнитель-смертник мог состоять в ИГИЛ. Подробности теракта в Петербурге. Эксклюзивные кадры завтра в "Главном эфире" в 21:00.

Теракт в питерском метро. Взрыв под домами, что помнят эхо другой войны.

И история одного нашего человека в городе, не чужом нам всем.

Эксклюзивные кадры в сюжете о боли братского сердца.