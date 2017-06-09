Эксклюзивное интервью "Главного эфира" с Министром образования Игорем Карпенко

11 Июня 2017 21:12

Полистаем страницы истории вместе с абитуриентами, которым сдавать этот предмет 28 июня, и министром образования. С понедельника в Беларуси начинается централизованное тестирование, вопрос объективности проверки знаний сейчас номер один для получивших свои аттестаты 58 тысяч выпускников.

Мы решили узнать в эфире "Главного" о плюсах и минусах тестов, о том, как галочки становятся баллами и самое главное - протестировать по истории историка по образованию Игоря Карпенко. Поможет ли удача или только знания - сила? Ответы в эксклюзивном материале "Главного эфира" с министром образования.