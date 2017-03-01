Экс-руководитель ГАИ Барановичей полностью признал свою вину

28 Февраля 2017 21:25

Сегодня суд Ляховичей начал рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Волковыцкого. 26 ноября он совершил смертельное ДТП. В момент аварии Волковыцкий находился не при исполнении, на личном автомобиле. Экспертиза показала, что в его крови было почти 3 промилле алкоголя. Бывшему временно исполняющему обязанности начальнику Барановичской ГАИ предъявлено обвинение за вождение в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы. С подробностями из зала суда Юрий Шевчук.

12-й километр трассы Барановичи - Ляховичи. Здесь 26 ноября в деревне Дарево и случилось то страшное ДТП. Именно по этому пешеходному переходу и пыталась перейти дорогу 36-летняя женщина. Несмотря на то, что это проселочная дорога, движение здесь очень интенсивное.

О том, как разворачивались события в тот трагический вечер, нам рассказал гражданский муж погибшей женщины Валерий Березовский. По словам мужчины, их автомобиль остановили сотрудники дорожной милиции для проверки документов. После того как выяснилось, что у шофера нет водительского удостоверения, инспекторы пригласили его в свой автомобиль для составления протокола. В этот момент Ольга Стрелковская подошла к экипажу ГАИ, чтобы узнать, что происходит. Все выяснив, женщина отправилась к своей машине, именно в этот момент ее и сбил Андрей Волковыцкий.

Как выяснилось, за рулем Opel Zafira находился руководитель Барановичской ГАИ. С 6 часов вечера мужчина был в гостях и выпивал спиртные напитки, а уже в 8 сел в свой автомобиль, чтобы отправиться домой. Как позже установило следствие, это было не единственное нарушение ПДД, допущенное водителем в тот вечер. Шофер ехал со скоростью, которая никак не позволяла ему уступить дорогу пешеходу. Вместо разрешенных 60 километров в час в момент столкновения спидометр был на отметке 96. Позже в крови виновника ДТП было обнаружено почти 3 промилле алкоголя.

Следствие по этому уголовному делу длилось около трех месяцев. Все это время основной подозреваемый Андрей Волковыцкий, бывший исполняющий обязанности начальника Барановичской ГАИ, находился под стражей. И вот сегодня он был доставлен в здание суда Ляховичского района для судебного разбирательства.

Сегодня в суде выступили сотрудники ГАИ, которые в этот день несли дежурство, свидетели, гособвинитель, адвокат и сам обвиняемый. В своей речи Андрей Волковыцкий полностью признал вину и добавил, что до сих пор не может простить себя за произошедшее. У Ольги Стрелковской осталась 16-летняя дочь и 6-летний сын.