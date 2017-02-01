ЭКО-номер или номер в замке. Сделать выбор поможет ПРОФТУР-2017

1 Февраля 2017 13:35

Гастрономические туры и событийный туризм. Именно на этих направлениях организаторы выставки ПРОФТУР-2017 делают акцент в этом году. Выставка проходит в столице второй раз. Организаторы - Беларустурист и Белпрофсоюзкурорт - вместе с зарубежными партнерами из России, Грузии, Литвы, Латвии, Болгарии разработали более тысячи предложений. Как и в прошлом году, всем членам профсоюза предлагаются скидки 25% на экскурсии и 20% на проживание в гостинице. Новинка этого года: ЭКО-номера и замковые номера.

Подробности в новостях.