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Екатерина Дулова в проекте Марата Маркова "Крупным планом"
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29 Декабря 2016 08:08

Екатерина Дулова в проекте Марата Маркова "Крупным планом"


     В Беларуси завершается Год культуры. И сегодня большой разговор с сенатором и ректором Академии музыки Екатериной Дуловой. Она стала героиней программы Марата Маркова "Крупным планом".



     "Крупным планом" в вечернем прайм-тайме сразу после "Панорамы".

  

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