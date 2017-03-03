Двустороннее сотрудничество обсудили Минобразование и делегация из Сардинии

4 Марта 2017 15:01

Более двадцати белорусских студентов за счет стипендий итальянского вуза Кальяри в этом году поедут на стажировку. Двустороннее сотрудничество в аэрокосмических исследованиях, обмен студентами и преподавателями обсудили в Минобразования с участием делегации из Сардинии. Подписаны три договора о сотрудничестве - между университетом Кальяри и белорусскими вузами культуры и искусств, педагогическим и экономическим.

Александр Самуйлич, директор Центра международных связей Министерства образования Беларуси: "Сотрудничество с Сардинией - это уникальная возможность для наших университетов повысить качество подготовки будущих специалистов в сфере международных отношений, в сфере экономики, в сфере логистики. Благодаря поддержке Сардинии наши студенты имеют возможность стажироваться на сардинских предприятиях. Например, в сфере туристической деятельности Сардиния выделяет стипендии для лучших белорусских студентов".

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси: "Нам интересна ваша страна, и сейчас благоприятный момент для расширения сотрудничества в таких сферах, как экономика, образование и наука. А ваши студенты и ученые - это кладезь идей. И я уверен, что их имена скоро будут звучать на весь мир".

Беларусь и Сардиния установили дипотношения 25 лет назад. Среди успешных сфер сотрудничества - оздоровление, обучение строительным специальностям и менеджменту в сфере туризма по итальянской образовательной программе.