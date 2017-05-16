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17 Мая 2017 13:00

Двухлетний малыш, первый в нашей стране в таком возрасте, смог победить тяжелый порок сердца

Аппарат, который выполняет функции организма после тяжелых операций, появился в РНПЦ детской хирургии. Он работает вместо легких и помогает сердцу качать кровь. Совсем недавно он практически спас жизнь двухлетнему малышу с тяжелым пороком сердца. Ребенок стал первым в Беларуси, кому удалось в этом возрасте победить такую болезнь. Как сейчас чувствует себя маленький белорус, можно будет узнать сегодня в "Панораме".

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