Двухлетний малыш, первый в нашей стране в таком возрасте, смог победить тяжелый порок сердца

17 Мая 2017 13:00

Аппарат, который выполняет функции организма после тяжелых операций, появился в РНПЦ детской хирургии. Он работает вместо легких и помогает сердцу качать кровь. Совсем недавно он практически спас жизнь двухлетнему малышу с тяжелым пороком сердца. Ребенок стал первым в Беларуси, кому удалось в этом возрасте победить такую болезнь. Как сейчас чувствует себя маленький белорус, можно будет узнать сегодня в "Панораме".







