Двое суток ремонтировали водопровод в столичном микрорайоне Сухарево

13 Марта 2017 21:20

Почти двое суток потребовалось аварийным бригадам, чтобы отремонтировать водопровод в столичном микрорайоне Сухарево. Напомним, в результате порыва трубы на улице Мачульского образовался горячий гейзер. Столб воды достигал 4 метров. И все же благодаря оперативным действиям нарушения в работе магистрали не повлияли на теплоснабжение потребителей. О причинах и последствиях гидроудара - материал Александра Хоровца.

Cтоличный филиал долины гейзеров образовывался фактически на глазах Сергея Витько.

Мужчина возвращался домой, когда в 10 метрах от себя увидел небольшой ключ, который за считанные минуты превратился в настоящий фонтан.

Район улицы Мачульского постепенно превращался в сауну. Температура воды достигала 90 градусов. На место ЧП оперативно прибыли аварийные бригады. И пока специалисты перекрывали воду, еще один очевидец Юрий Мельник помогал пешеходам обходить опасный участок.

На два часа жители Фрунзенского и Московского районов остались без горячей воды в домах. На время устранения порыва были включены резервные источники теплоснабжения.

Работы по восстановлению поврежденного участка продолжались почти 2 суток. ЧП устраняли 3 аварийные бригады.

Вот поврежденный участок трубопровода. Как видно, причина аварии в физическом износе металла. Вместо положенных 12 миллиметров - толщина стенок здесь составляет максимум 3. Поэтому напор воды с легкостью освободился от металлических оков и устремился наружу.

Сейчас кипяток снова бурлит в этой трубе. Специалисты тепловых сетей уверяют, в случае если к ним обратятся пострадавшие от аварии, все расходы по восстановлению имущества они возьмут на себя.

И все же горячие гейзеры оставили после себя много грязи. Работы по благоустройству прилегающей территории специалисты обещают завершить к среде.