1 Марта 2017 15:19

Движение транспорта в центре столицы ограничат в связи с репетицией парада ко Дню милиции.

Сегодня и завтра с 8:30 вечера до полуночи нельзя будет проехать по проспекту Независимости от улицы Козлова до Свердлова. Также перекроют улицы Янки Купалы и Ленина. ГАИ советует заранее планировать маршрут. Общественный транспорт также будет двигаться в объезд.