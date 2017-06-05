Движение будут перекрывать каждый понедельник и четверг в течение трех недель

5 Июня 2017 15:19

К сведению водителей! Столичный проспект Машерова сегодня частично станет свободным от машин - пройдет первая репетиция парада ко Дню Независимости. Тренировочной площадкой для сводной роты почетного караула будет участок от пересечения с улицей Даумана до проспекта Победителей. Движение перекроют с 10 часов вечера до полуночи. По такому же графику подготовка к празднику будет проходить здесь же каждый понедельник и четверг в течение трех недель.