Общество
21 Декабря 2016 12:15
Две войны - в одной премьере
Сегодня на "Беларусь 1" - масштабный проект о Первой и Второй мировых войнах "Безымянный батальон". Белтелерадиокомпания представляет четыре новеллы из разных окопов. Главный герой документального фильма - 52-й специализированный поисковый батальон Минобороны. Его военные ищут погибших и пропавших без вести жертв баталий. Сегодня вечером в 21:45.
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