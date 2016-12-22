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Две войны - в одной премьере
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21 Декабря 2016 12:15

Две войны - в одной премьере

Сегодня на "Беларусь 1" - масштабный проект  о Первой и Второй мировых войнах "Безымянный батальон".  Белтелерадиокомпания представляет четыре новеллы из разных окопов. Главный герой документального фильма - 52-й специализированный поисковый батальон Минобороны.  Его военные ищут погибших и пропавших без вести жертв баталий.  Сегодня вечером в 21:45.

 

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