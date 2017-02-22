Две недели без горячей воды

22 Февраля 2017 15:11

Жители многоэтажного дома в Могилеве бьют тревогу: бойлер не работает, а многочисленные обращения в местное ЖЭУ не приносит никаких результатов. Особенно остро нехватку воды ощутили на себе семьи, воспитывающие детей. Когда же проблема будет решена, выяснял Андрей Ястребов.

Звонок на горячую линию поступил от жителей вот этого многоквартирного дома. Сразу в трех подъездах пропала горячая вода. Не работает не только душ, но и сушилки.

Получение кипятка в семье Елены Ким превращается каждый раз в ритуал. Сначала наполняют кастрюли водой в ванной. Затем долгое ожидание, пока она нагреется на плите. И так по несколько раз в день. Другого выхода нет.

Всему причиной вышедший из строя бойлер, который должен греть воду в этом доме. Коммунальщики не раз его ремонтировали, но все без толку. На вопрос, когда появится горячая вода, жильцы вместо ответа получили только извинения от местного ЖЭУ.

Встреча тет-а-тет с представителями местного ЖЭУ меньше всего напоминает конструктивную беседу. Коммунальщики просят еще подождать, пока купят новый бойлер. Жильцы предлагают пожить чиновникам самим в их доме без горячей воды.

Маргарита Гнилицкая, и.о. начальника ЖЭУ № 18 г. Могилева: "Бойлер новый заказан нашим предприятием КУП ЖРЭУ Октябрьского района. Срок изготовления бойлера в городе Минске составляет 12 дней. Планируем людей не обидеть, сделать им перерасчет и дать наконец-таки горячую воду".

Если для отопления жилых домов в экстренных ситуациях предусмотрены передвижные генераторы, то в случае с бойлерами подменного фонда у коммунальщиков нет. Ведь это около 80 видов разных модификаций. Мол, не запасешься на все дома. Но после обращения жильцов этого дома на горячую линию в управлении коммунальных предприятий Могилева обещали взять проблему на особый контроль.