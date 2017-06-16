16 Июня 2017 18:51

Два десятка файер-спектаклей, посвященных Купалью, покажут под Минском артисты из разных городов и стран. Молодой коллектив из Вилейки готовит сказку - танец с огнем. В репертуаре - купальская, шотландская и рок-программы с необычной пластикой и огненными трюками.

Несколько элементов освоила и Александра Драгун. Два года назад они загорелись одной идеей - приручить огненную стихию. И буквально за 5 месяцев четыре файерщика из Вилейки подготовили 17-минутное шоу. Наблюдать переплетение огня и оценить художественный замысел пылающего спектакля можно только при определенных декорациях - после захода солнца.

Страсть к огню стала фундаментом не только для создания единственного на Вилейский район файер-коллектива - еще и для любви и истории новой семьи.

В арсенале огненных артистов разнообразный реквизит: стафф, снейкі, комета, в том числе стандартные пои. Другими словами - пара декоративных узлов, прикрепленных к металлической цепи. Чтобы после выступления от аксессуаров не остался пепел, их изготавливают из прочного материала - горного льна.

Для тренировок у коллектива две площадки. В хореографическом зале файерщики оттачивают движения и сценическое мастерство. Когда номер готов, раскрашивают его цветами живого пламени. В репертуаре - купальская, шотландская и рок-программы. Самый эффектный элемент почти каждого выступления - выдувание огня.

Специального разрешения для выступления файер-группы не надо. Достаточно соблюдать правила безопасности, чтобы рядом находился огнетушитель, между зрителями и артистами была ограда, а расстояние от сценической площадки до ближайшего здания - не менее 15 метров.

Сейчас коллектив готовится к фестивалям на свежем воздухе. Ближайший - "Свята Сонца" в Пуховичском районе. 20 коллективов из разных стран привезут свои огненные спектакли. Файер-группа из Вилейки покажет сказку - танец с огнем.