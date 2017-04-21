ДТП в Польше. 8 человек все еще находятся под наблюдением польских медиков.

26 Апреля 2017 12:12

Новость, которая вчера заставила поволноваться всех белорусов. Наши туристы, попавшие в серьезную аварию в Польше, уже вернулись домой. Запасной автобус пересек границу в "Брузгах" буквально за считанные минуты. В Гродно их встречали родственники и коллеги - они специально приехали глубокой ночью, чтобы развести друзей по домам.

Александр Громов, турист: "Мое самочувствие отличное. Группа чувствует себя нормально. Когда почувствовали, что произошла авария, начали выходить из автобуса, помогать друг другу. Сначала вышли дети, женщины. Потом вышли мужчины".

Андрей Леуто, житель г. Гродно: "Писал по вайберу - ответа не было. Конечно, волновались. Сразу же интересовались и с родственниками связывались - успокаивали, что все нормально, все хорошо. Слава Богу, что все живы. Это самое главное, а здоровье прибавится, все наверстаем - все будет хорошо".

Напомним, авария произошла накануне рано утром на участке польской трассы Варшава - Лодзь. Группа белорусских туристов возвращалась из экскурсионной поездки в Прагу. В салоне находилось более 40 человек, в том числе и несколько подростков. Автомобиль съехал в кювет. 20 пассажиров были госпитализированы, а одну женщину на вертолете отправили в больницу Варшавы. Польская полиция устанавливает причину ДТП. В Беларусь вернулись не все туристы - 8 человек все еще находятся под наблюдением польских медиков.