27 Января 2017 21:03

Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на мировом рынке, сербский бизнес продолжает наращивать инвестиции в Беларусь.

Вот и открытие торгово-развлекательного центра тому подтверждение. А куда еще собираются вкладывать и почему верят в Беларусь? Об этом "Главному эфиру" рассказал известный сербский бизнесмен, почетный консул Беларуси в Сербии Драгомир Карич.

Совершит ли Белград поворот в сторону Таможенного союза после Brexit, а также какие изменения ждут мир с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Драгомир Карич - эксклюзивное интервью в воскресенье вечером в "Главном эфире".