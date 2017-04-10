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Дожди и грозы придут на смену теплой погоде
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10 Апреля 2017 15:25

Дожди и грозы придут на смену теплой погоде

Завтра температура воздуха не будет превышать плюс восьми градусов. Похолодание принесут воздушные массы из Скандинавии. И в ближайшие дни воздух будет максимально прогреваться до девяти с плюсом. Температура же в ночные часы от нуля до плюс шести градусов.

  

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