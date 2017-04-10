Дожди и грозы придут на смену теплой погоде

10 Апреля 2017 15:25

Завтра температура воздуха не будет превышать плюс восьми градусов. Похолодание принесут воздушные массы из Скандинавии. И в ближайшие дни воздух будет максимально прогреваться до девяти с плюсом. Температура же в ночные часы от нуля до плюс шести градусов.