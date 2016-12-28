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Дорожные милиционеры поздравили водителей с Новым годом
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28 Декабря 2016 15:40

Дорожные милиционеры поздравили водителей с Новым годом

Дорожные милиционеры поздравили водителей с Новым годом не совсем обычным способом. Функцию инспекторов сегодня на себя взяли юные Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи попросили водителей быть более внимательными на городских магистралях и подарили автовладельцам открытки ручной работы с напоминаниями о детях на дорогах. Впрочем, такой жест многим водителям пришелся по вкусу, и они также не оставили без подарков юных инспекторов в шубах.

Инспекторы ГАИ констатируют значительное снижение аварийности на дорогах с участием несовершеннолетних пешеходов. По сравнению с прошлым годом количество ДТП снизилось почти на 20%.

 

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