28 Декабря 2016 15:40

Дорожные милиционеры поздравили водителей с Новым годом не совсем обычным способом. Функцию инспекторов сегодня на себя взяли юные Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи попросили водителей быть более внимательными на городских магистралях и подарили автовладельцам открытки ручной работы с напоминаниями о детях на дорогах. Впрочем, такой жест многим водителям пришелся по вкусу, и они также не оставили без подарков юных инспекторов в шубах.

Инспекторы ГАИ констатируют значительное снижение аварийности на дорогах с участием несовершеннолетних пешеходов. По сравнению с прошлым годом количество ДТП снизилось почти на 20%.