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Дорожная милиция напоминает о правилах движения велолюбителей
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11 Апреля 2017 15:29

Дорожная милиция напоминает о правилах движения велолюбителей

Безопасность велолюбителей - также под пристальным контролем ГАИ. Дорожная милиция напоминает о правилах движения владельцев двухколесных. Так, двигаться в городе любители экотранспорта могут по велосипедным дорожкам или тротуарам. И только при их отсутствии - по проезжей части. Внимательными надо быть на пешеходных переходах - там велосипедисты должны вести велосипед за собой. За исключением специально-оборудованных переходов. На них нанесено зеленое покрытие.

Кроме того, велолюбителям необходимо помнить о мерах безопасности в темное время суток. Нужно обозначать велосипед светоотражающими элементами и фонарями.

  

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