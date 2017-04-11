Общество
11 Апреля 2017 15:29
Дорожная милиция напоминает о правилах движения велолюбителей
Безопасность велолюбителей - также под пристальным контролем ГАИ. Дорожная милиция напоминает о правилах движения владельцев двухколесных. Так, двигаться в городе любители экотранспорта могут по велосипедным дорожкам или тротуарам. И только при их отсутствии - по проезжей части. Внимательными надо быть на пешеходных переходах - там велосипедисты должны вести велосипед за собой. За исключением специально-оборудованных переходов. На них нанесено зеленое покрытие.
Кроме того, велолюбителям необходимо помнить о мерах безопасности в темное время суток. Нужно обозначать велосипед светоотражающими элементами и фонарями.
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