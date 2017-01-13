13 Января 2017 15:17

Дороги столицы ремонтируют в любую погоду, даже и в сильные морозы. Такую картину на минской кольцевой наблюдала и наша съемочная группа. Выяснилось, что ямы на дорогах заделывают специальными смесями, которые не боятся холодов. Инновационный асфальт - разработка белорусских ученых.

Долго ли прослужит такое покрытие - разбирался Александр Хоровец.

Роман Аслалиев про себя с улыбкой рассказывает - работаю профессиональным "закройщиком". Ежедневно рабочий заделывает десятки ям на кольцевой. Кстати, выбоины могут появиться на дороге всего за несколько часов. Причина - в резких перепадах температур. Вода попадает в трещины на асфальте, замерзает, тает и опять замерзает, а машины только способствуют разрушению дорожного покрытия.

Дежурная машина дорожников объезжает кольцевую каждые три часа. В случае выявления дефектов на аварийный участок оперативно выезжают специалисты. И ремонтируют выбоины.

Для того, чтобы улучшить сцепление основного асфальта с новой смесью, дырку обязательно разогревают и просушивают. И только после рабочих начинают заделывать ямы на дороге.

Ремонтируют дороги даже в 20-градусный мороз при помощи специальных смесей. Их расфасовывают по 20 килограммов. Единственное, что может помешать дорожникам, - сильные снегопады. Впрочем, такие латки на асфальте - мера временная, рассказывают специалисты.

Холодный асфальт, который не боится морозов, - разработка белорусских ученых. В отличие от традиционного дорожного покрова, в эту смесь добавляют специальные химические присадки.

Ежедневно на предприятии выпускают около 30 тонн холодных смесей. Этого полностью хватает, чтобы оперативно отремонтировать ямы на трассах столицы. По словам дорожников, ускорить восстановление асфальтобетонного покрытия могут и сами водители. И все, что для этого нужно, - снижать скорость на тех участках, где работают дорожные штопальщики.