Дом с вышиванкой появился в Центральном районе столицы

9 Июня 2017 15:31

С открытия нового жилого дома начинается развитие микрорайона Северный. Здание оформлено в национальном стиле. На боковых фасадах - белорусские узоры-орнаменты. Вдвое символически, что дом расположился на новой улице, которую назвали в честь заслуженного деятеля культуры, писательницы Павлины Мяделки. Среди 119 квартир половина принадлежит тем, кто нуждался в улучшении жилищных условий.

Игорь Бузовский, руководитель администрации Центрального района г. Минска: "Цена квадратного метра в этом доме была по самым жестким подходам минимизирована. Я надеюсь, жильцы будут рады качеству. Мы с администрацией проанализировали, скажу прямо - определенные радостные нотки были внутри, так как все получилось неплохо".

С начала года только в Центральном районе Минска построили 1100 квартир. Сейчас в микрорайоне Северный будут развивать инфраструктуру. Появятся торговые объекты, паркинг, детский сад.