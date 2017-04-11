Дом ребенка открыли после реконструкции в Гомельской исправительной женской колонии

12 Апреля 2017 15:18

Сегодня в Гомельской исправительной женской колонии торжественно открыли после реконструкции Дом ребенка. Здесь воспитываются 34 малыша: 20 детей - до года, и 14 - от года до трех. Такое детское учреждение единственное в стране. Мамы, отбывающие наказание, могут видеться с детьми в свободное от работы время, соблюдая режим. Постоянно с малышами находятся медики и воспитатели. Ремонт длился около года, сейчас в Доме ребенка новые полы, окна, сантехника, двери. Было закуплено и новое оборудование, и мебель, а также спортивный инвентарь.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Беларуси: "Дом ребенка превратился в настоящий Дом ребенка, со всей инфраструктурой, условия очень хорошие, на мой взгляд, вся техника современная, все материалы отечественные, экологически чистые, вы видите все деревянное, кроватки, манежи, и думаю, что в этой части мы немножко счастливее сделаем детство этих детишек, которые находятся в местах лишения свободы".

Марианна Щеткина, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Государство, конечно, делает все для того, чтобы у детей все было в эти первые три года, и мы видим какие это замечательные условия. Что будет дальше? В каких условиях будет жить этот малыш и будет ли ему столько внимания со стороны родственников. Со стороны семьи. Поэтому самое главное, чтобы родители несли ответственность за своих детей".

Для гостей маленькие воспитанники Дома ребенка подготовили концерт. В этот день подарок получил каждый малыш, а также весь коллектив учреждения: это новые телевизоры, холодильник, средства гигиены и сладости.