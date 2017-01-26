Дом, который экономит энергию

26 Января 2017 15:15

В столичном микрорайоне Лошица сегодня торжественно открыли второй в стране экспериментальный энергоэффективный дом второго поколения. Напомним, первый построили в Могилеве. Это совместный проект белорусских строителей и программы развития ООН по внедрению энергоэффективных технологий. Планируется, что применение инноваций позволит сэкономить каждой семье в среднем почти 50 рублей в год только на оплате теплоэнергии.

Все энергоэффективные технологии применили для строительства дома по типовому проекту. В ближайшие годы планируют приступить к массовому возведению исключительно такого жилья.