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Дом, который экономит энергию
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26 Января 2017 15:15

Дом, который экономит энергию

В столичном микрорайоне Лошица сегодня торжественно открыли второй в стране экспериментальный энергоэффективный дом второго поколения. Напомним, первый построили в Могилеве. Это совместный проект белорусских строителей и программы развития ООН по внедрению энергоэффективных технологий. Планируется, что применение инноваций позволит сэкономить каждой семье в среднем почти 50 рублей в год только на оплате теплоэнергии.

Все энергоэффективные технологии применили для строительства дома по типовому проекту. В ближайшие годы планируют приступить к массовому возведению исключительно такого жилья.

  

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