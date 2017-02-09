Должников станет проще привлечь к ответственности

10 Февраля 2017 12:06

Взыскатель сможет самостоятельно отправлять документ неплательщику по месту его работы. В мае вступит в силу закон "Об исполнительном производстве". Одно из нововведений - заявительный принцип возбуждения исполнительного производства, то есть взыскатель будет наделен исключительным правом.

Олег Слижевский, Министр юстиции Беларуси: "Кто-то вам, к примеру, должен сумму денег. Здесь, правда, ограничение - размер долга должен быть до 10-ти базовых величин. Вы знаете, где этот должник работает, у вас на руках исполнительный лист, вам не обязательно предъявлять его судебному исполнителю. Вы вправе направить за своей подписью этот исполнительный лист в бухгалтерию по месту работы должника. Бухгалтерия обязана будет его принять и исполнить, перечислить вам из заработной платы необходимую сумму долга".

Исключение из правил составят лишь случаи в части имущественных взысканий по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях.