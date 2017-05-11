Долгую и интересную жизнь отобразили в серии фотоснимков "80+"

11 Мая 2017 15:29

Проект "Восемьдесят плюс" объединил 18 людей, которые перешагнули восьмидесятилетний возраст. Балерина, художник, писатель, инженер-строитель, учительница истории, диктор. Все они прожили яркую жизнь и сегодня продолжают работать, учить и учиться. Авторы проекта - три фотохудожника народного фотоклуба "Минск". В своих работах они стремятся показать характеры людей, которые стали свидетелями самых значительных событий прошлого столетия.

Увидеть экспозицию можно в арт-галерее Верхнего города. Выставка работает до двадцать восьмого мая.