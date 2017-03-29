Долгая стройка в Миорах

29 Марта 2017 16:00

Новое здание районной больницы, фундамент которого заложен 25 лет назад, будет завершено. Сейчас отделения лечебного учреждения расположены в 11 приспособленных корпусах, которые разбросаны по всему городку. С просьбой оказать содействие в решении проблемы затянувшегося строительства жители обратились к главе КГК в ноябре прошлого года. По распоряжению Главы государства, соцобъект войдет в республиканскую инвестпрограмму на 2017-2018 годы. Долгострой должен быть завершен в мае будущего года.