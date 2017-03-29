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29 Марта 2017 16:00

Долгая стройка в Миорах

Новое здание районной больницы, фундамент которого заложен 25 лет назад, будет завершено. Сейчас отделения лечебного учреждения расположены в 11 приспособленных корпусах, которые разбросаны по всему городку. С просьбой оказать содействие в решении проблемы затянувшегося строительства жители обратились к главе КГК в ноябре прошлого года. По распоряжению Главы государства, соцобъект войдет в республиканскую инвестпрограмму на 2017-2018 годы. Долгострой должен быть завершен в мае будущего года.

  

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