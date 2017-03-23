23 Марта 2017 21:25

Сложнейшая операция без скальпеля. Белорусские хирурги вместе со своими голландскими коллегами первые в СНГ поставили специальный имплантат совершенно новым способом. Докторам удалось за два дня предотвратить разрыв аорты у четырех человек. Причем каждый из них выйдет из больницы через несколько дней. С первыми пациентами сразу после операции пообщалась Юлия Гризунт.

Почти пустая медкарта - и так большую часть жизни. По словам Андрея Юшкевича, в молодости вел здоровый образ жизни, занимался спортом, проблем со здоровьем не было вообще. Все изменилось, когда на одном из обследований врач заметил, что главная артерия сердца мужчины увеличена. Сейчас бывший начальник ГАИ Партизанского района для врачей - настоящий экспонат. Ведь именно ему впервые в СНГ сделали совершенно новую операцию.

Андрей Юшкевич, пациент: "У меня такая жизнь была напряженная, что я побывал в таких местах и перенес такое, что я никогда не боюсь! Я себя чувствовал вчера очень хорошо, очень хорошо. Даже не ожидал такого. И сейчас себя чувствую хорошо".

И через несколько дней этот пациент уже сможет вернуться домой. Ведь теперь операция проходит не по классическому сценарию - никакого скальпеля. Для спасения жизни достаточно сделать два прокола в районе паха и через специальную трубку ввести новую часть аорты в организм. Она крепится к сосудам и со временем становится их частью.

Такой имплантат подбирается для каждого пациента индивидуально. Он состоит из нитенола и докрона. И полностью повторяет конфигурацию сосуда. Другими словами - самостоятельно расправляется до нужного размера. Чтобы сделать такой уникальный имплантат, американским медикам понадобилось более 10 лет.

В Европе с помощью этого устройства - стенграфта - удалось предотвратить разрыв аорты уже у двух с половиной тысяч человек. У нас вчера прошли первые два подобных вмешательства. С самого утра хирурги готовятся к закреплению новых знаний. Ведь сегодня коллеги из Нидерландов просто наблюдают за процессом. Теперь новая операция в компетенции белорусских медиков.

Олег Полонецкий, заведующий рентгеноперационной РНПЦ "Кардиология": "Для пациента эта операция несравнимо легче, чем операция открытая. И у пациентов, особенно у пожилых, у пациентов с сопутствующими заболеваниями зачастую эта операция является единственным вариантом помочь".

Для команды хирургов из Нидерландов совместные операции - шаг вперед. Наши медики поделились опытом работы и еще одним высокотехнологичным методом. Так называемое контрастное вещество вводится в орган пациента, после под специальным рентгеном вся его кровеносная система видна детально. Таким образом можно прооперировать самые труднодоступные места без риска случайных порезов. Белорусские медики этим способом пользуются уже несколько лет, хотя это делать умеют далеко не в каждой клинике мира. Для ввода контрастов у нас есть специальное оборудование, оно позволяет делать процедуру, не прерывая операции. Теперь такую установку планируют закупить и голландские коллеги.

Ян Вевер, сосудистый хирург (Нидерланды): "Я был очень приятно удивлен уровнем образованности, профессионализма ваших врачей. И тем, как оснащен госпиталь, тем, как работает команда".

Основной причиной смертности на Земле были и остаются сердечно-сосудистые заболевания. Это беда, которая может произойти с каждым, она не жалеет ни женщин, ни детей, а панацея - даже не здоровый образ жизни или соблюдение режима. В феврале 2009 года в РНПЦ "Кардиология" нашей страны впервые пересадили новое сердце. С тех пор ежегодно такая процедура проходила от 10 до 40 раз в год. В конце 2016-го здесь же практически создают нового человека.

Трансплантация одновременно сердца и легких. Сегодня для высокотехнологичных операций уже используют 3D-модель сердца, в каждой операционной - самое современное мировое оборудование. Но главное, конечно, сами медики, которые каждый день своими руками совершают настоящие чудеса.