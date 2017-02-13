Добро пожаловать. Старт безвизового режима

12 Февраля 2017 21:47

В Беларуси начал действовать пятидневный безвизовый режим. Граждане из 80-ти стран теперь могут абсолютно свободно прилететь к нам, не затрачивая ни времени, ни денег для оформления отметки в паспорте.

Тот самый паспорт, деньги, страховка - все, что нужно для прибытия в Беларусь через Национальный аэропорт. Все страны Евросоюза, а также Бразилия, Индонезия, США, Япония. Беларусь стала более открытой для разных континентов.

Официальная информация о безвизе появилась месяц назад. И хоть новость давно ждали, ложку дегтя в Интернете все равно стали искать активно. Хватит ли иностранцам дней, поможет ли это бизнесу, есть ли что посмотреть туристам? Часто в рассуждениях даже крупные ресурсы не замечали и парадоксов. Мол, увеличения потока туристов не прогнозируем, но интереса иностранцев не отрицаем.

Важный нюанс, который не только журналисты, но даже и политики-соседи упустили из виду. В списке 80-ти стран в первую очередь благоприятные в миграционном плане, стратегические партнеры Беларуси, государства, которые в отношении нас безвизовый режим уже установили. И отсутствие визы отсутствие контроля не означает.

Да, в этих спорах о бесспорно верном решении позабыли о главном: шаг сделан, и шаг важный в отношении имиджа страны, деловой инициативы и, конечно, развития туристической отрасли, где теперь уже многое зависит от нее самой.

Ну а первые результаты отмены виз, несомненно, узнаем несколько позже. В Национальном аэропорту сегодня весь день дежурила съемочная группа "Главного эфира". Наш корреспондент Вероника Бута пообщалась с теми, кто первым прилетел в Беларусь по новым правилам.

Вспышки фотокамер и неимоверный ажиотаж. Около полусотни журналистов в ожидании первых туристов. Тех, кто своим визитом начал писать новую историю Беларуси - Беларуси безвизовой.





Героиней дня стала китаянка Ли Йен. Она прилетела рейсом из Абу-Даби. В Беларуси девушка впервые. Пять безвизовых дней проведет в столице: посмотрит город и посетит несколько музеев.

Ли Йен, туристка, Китай: "Я знаю о вашей стране немного. Знаю, что здесь живут прекрасные люди, у вас вкусная еда, красивая природа и, как я уже убедилась, много снега зимой. Для меня пяти дней достаточно, чтобы посмотреть Беларусь. Тем более что я же могу приезжать снова и снова".

Пересекла так называемую границу Ли Йен буквально за несколько минут. Предъявила паспорт с шенгенской визой (а это обязательное условие для граждан Китая) и миграционную карту. Вместо белорусской визы в паспорте лишь отметка с датой прилета. Такую же она должна получить, когда будет возвращаться на родину. Вслед за китаянкой приземлился итальянец Рикардо Бьянки.

Ли и Рикардо уже однозначно вошли в историю. Но вот первый безвизовый турист остался незамеченным. Мужчина из Финляндии прибыл на чартерном рейсе из Словакии и прошел пограничный контроль в первую минуту действия новых правил.

Открыть свои границы - это, безусловно, решение прорывное. Документ прорабатывался полтора года. Особое внимание - вопросам безопасности. Отмена виз вовсе не означает отмену контроля. Он, бесспорно, останется. Этот указ лишь снимает перед благонадежным туристом какие-либо бюрократические препоны. Хочешь познакомиться с Беларусью? Добро пожаловать. Для начала на пять дней, а дальше по законам экономики: будет спрос - будет и предложение.





А спрос к Беларуси растет: и как к стране транзитной, и как к стране туристической. Число пассажиров с 2004 года в Национальном аэропорту (именно оттуда будет начинаться тур по Беларуси без визы) вырос в 7 раз.

12 лет назад аэропорт принял лишь чуть более 500 тысяч человек. С тех пор динамика исключительно положительная. 2008 год отметился первым миллионом. За ним последовал и второй. В год проведения чемпионата мира через воздушную гавань белорусской столицы прошли 2,5 миллиона пассажиров. 2016-й - очередной рекорд. Цифра перевалила далеко за 3 миллиона.

К слову, после реконструкции Национальный аэропорт может принять до 6 миллионов человек. Но эту цифру пока в реальности ждать не стоит. Не нужно рассчитывать на чудеса. Да, интерес к нам есть. Это констатируют посольства и турагентства. Задача в том, чтобы этот интерес к нам сохранился.

После чемпионата мира по хоккею в метро снова заговорили по-английски. На этот раз акция бессрочная. К транспорту подземному вскоре присоединится и транспорт наземный: объявлять остановки на международном языке будут на всех маршрутах.

Виталий Грицевич, замдиректора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси: "Тот же Минкульт должен проработать вопрос о едином входном билете. Есть же люди, которые приезжают лишь с культурными целями. Они могут по единому билету посетить несколько мероприятий. Разработаны и висят на сайтах специальные экскурсии для туристов, которые приехали до 5 дней".

Эксперты в первую очередь ожидают активности от деловых партнеров. В белорусском бизнес-сообществе вопрос о безвизовом режиме активно обсуждался несколько лет. Мол, иностранные гости сталкивались с такими проблемами, как неоправданно высокая цена на въездную визу и сложный процесс сбора документов для этого. В Конфедерации предпринимательства отметили: когда для жителей Китая, летящих в шенгензону через Минск, разрешили три дня находиться в Беларуси, делегаций из Поднебесной стало значительно больше. Всего за 72 часа они успевали и дела решить, и со страной познакомиться. А тут аж 5 суток!

Георгий Барковский, представитель Республиканской конфедерации предпринимательства в Китае: "Большинство делегаций посещают "Линию Сталина", потому что у нас это самый большой музей Великой Отечественной под открытым небом, Мирский и Несвижский замки и, конечно, Брестскую крепость. Фильм "Брестская крепость" очень популярен в Китае. Находился бы Брест ближе, туда бы приезжали все китайцы, которые посещают Беларусь".

Между тем, статистика гласит: каждый китайский турист по приезде не важно в какую страну оставляет минимум 800 долларов, не считая затрат на проживание. Среди тех, кто не жалеет денег на свой отдых, американцы, а также жители Африки и Азии. Туристический бизнес при слаженной работе может быть прибыльным.

Процесс же получения белорусской визы остался без изменений. То есть, если есть желание погостить в стране больше чем 5 дней, лучше не рисковать и обратиться в посольство либо консульский пункт в аэропорту. Подумать об этом нужно заблаговременно. За нарушение сроков пребывания грозит штраф до 550 евро. Это гораздо дороже, чем стоимость визы.

Александр Суворов, начальник управления по вопросам въезда иностранцев ГКУ МИД Беларуси: "Для получения визы в Национальном аэропорту юридическое либо физическое лицо должно подать за два рабочих дня до предполагаемой даты визита иностранного гражданина ходатайство. Граждане Беларуси могут выступить приглашающей стороной, оформив соответствующее приглашение, а также субъекты хозяйствования, туристические компании".

Судить о росте пассажиропотока будут лишь через несколько месяцев. А большой эффект рассчитывают получить в следующем году.

А вот проложить маршрут к интересным местам Минска и других городов Беларуси помогут различные мобильные приложения, в том числе на иностранных языках. С ними отдыхать в стране удобно и просто, даже если рядом нет англоязычного гида.