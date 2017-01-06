Общество
3 Января 2017 15:17
Добрая акция "Наши дети" расширяет свои границы
Самая добрая новогодняя традиция расширяет свои границы. В рамках благотворительной акции "Наши дети" представители Министерства образования с праздниками поздравили обитателей дома-интерната для ветеранов войны и труда "Світанак". Главным и сердечным подарком стали выступления детских творческих коллективов.
Ко встрече гостей обитатели дома-интерната подготовились заранее. Здание украсили новогодними игрушками, сделанными своими руками.
Другие новости
06.01.2017 19:28 / Общество Агроусадьба или отель?
06.01.2017 19:19 / Общество Рождественские морозы в Беларуси крепчают
06.01.2017 19:10 / Общество Рождественская традиция дарить в канун православного праздника подарки детям отметила сегодня юбилей
06.01.2017 19:05 / Общество Православные верующие отмечают Сочельник
06.01.2017 18:49 / Общество Сегодня у православных последний день сорокодневного поста
06.01.2017 15:28 / Общество В теплые домики от арктической погоды спрятались жильцы столичного зоопарка
06.01.2017 15:26 / Общество Первые серьезные морозы стали по-настоящему горячими для спасателей
06.01.2017 15:24 / Общество ГАИ рекомендует водителям пользоваться общественным транспортом
06.01.2017 15:22 / Общество Самое важное сейчас - утепляться
06.01.2017 15:20 / Общество Трескучие морозы задержатся и на выходные
06.01.2017 15:12 / Общество Акция "Наши дети" продолжается
06.01.2017 15:10 / Общество Спасатели рекомендуют без необходимости не выходить из дома
06.01.2017 15:00 / Общество Светлый праздник Рождества Христова готовятся встретить православные верующие
06.01.2017 12:01 / Общество На завтра объявлен оранжевый уровень опасности
06.01.2017 09:45 / Общество Переносной театр размером с кухонный шкафчик
06.01.2017 09:01 / Общество Причиной возгорания автобуса в Минске могло стать короткое замыкание
06.01.2017 08:02 / Общество Сильный мороз в Беларуси чрезвычайных происшествий не вызвал
06.01.2017 07:05 / Общество Православные христиане готовятся встретить Рождество Христово
События
17.11.2016 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко журналистам российских региональных средств массовой информации (телеверсия)