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Добрая акция "Наши дети" расширяет свои границы
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3 Января 2017 15:17

Добрая акция "Наши дети" расширяет свои границы

Самая добрая новогодняя традиция расширяет свои границы. В рамках благотворительной акции "Наши дети" представители Министерства образования с праздниками поздравили обитателей дома-интерната для ветеранов войны и труда "Світанак". Главным и сердечным подарком стали выступления детских творческих коллективов.

Ко встрече гостей обитатели дома-интерната подготовились заранее. Здание украсили новогодними игрушками, сделанными своими руками.

 

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