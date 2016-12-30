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Добраться до мест гуляний и обратно домой можно будет на общественном транспорте
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31 Декабря 2016 09:07

Добраться до мест гуляний и обратно домой можно будет на общественном транспорте

Ведь минское метро закроет свои двери лишь в 4 утра. Станции "Немига", "Купаловская", "Октябрьская" и "Фрунзенская" - на 15 минут позже. Поезда будут курсировать каждые 6 минут. А уже 1 января подземка снова откроется спустя полтора часа, то есть в полшестого. Автобусы в новогоднюю ночь будут ходить до 5 утра. Это график 26 маршрутов. Меньше всего интервал движения у сотки - максимум 11 минут. А троллейбусы будут выходить в рейс по 10 маршрутам до 5 утра. Ночь на 1 января внесет коррективы и в расписание трамваев. Номер 6 и 10 будут курсировать до 5 утра.

Валерий Шкуратов, директор ГУ "Столичный транспорт и связь": "Я рекомендую всем нашим жителям Минска и гостям обратиться на наш сайт, сайт Минсктранса, сайт Минского горисполкома, где размещена подробная карта со всеми маршрутами, которые будут работать в ночное время. Интервалы и все связи заложены там в этой карте".

Новогодний график работы транспорта позволяет максимально связать практически все районы Минска. Более подробно отследить движение можно на мультимедийных табло на остановках.

 

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