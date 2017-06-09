Общество
9 Июня 2017 11:40
До сотни операций в день и тысячи спасенных жизней по всему миру
Сегодня в Минске встретились более 700 онкологов, чтобы поделиться своими наработками и рассказать о самых непростых случаях. Их имена знают далеко за рубежом. В Центр онкологии им. Александрова ежедневно поступает до 50 только иностранных пациентов. Экспорт медуслуг в этой сфере составил четыре миллиона долларов за 2016 год; в 2017, по планам, цифра увеличится до шести. Несмотря на то что с 90-х годов число больных раком выросло практически вдвое, смертность от страшного недуга становится меньше.
О тех, кто смог победить когда-то неизлечимую болезнь, - репортаж в "Панораме".
Другие новости
09.06.2017 07:14 / Общество В Беларуси выпускные балы
09.06.2017 07:12 / Общество В субботу решить вопросы можно будет с помощью прямых телефонных линий
09.06.2017 07:10 / Общество Выездные приемы граждан пройдут сегодня в Минской области
09.06.2017 07:09 / Общество В Минске прошла репетиция роты почетного караула
08.06.2017 21:39 / Общество В Беларуси систему электронной регистрации иностранцев запустят до конца этого года
08.06.2017 21:17 / Общество Коммунально-бытовые и социальные вопросы стали основными в ходе выездного приема граждан в Могилевской области
08.06.2017 21:11 / Общество Василий Жарко: Обращения по вопросам вступительной кампании должны рассматриваться объективно и оперативно
08.06.2017 18:53 / Общество Цветочные ковры с достопримечательностями Минска к 950-летию
08.06.2017 18:47 / Общество "Зарница" объединила почти сто столичных школьников
08.06.2017 18:42 / Общество Актуальную информацию об оздоровительных лагерях публикует сайт Мингорисполкома
08.06.2017 15:49 / Общество Прогноз погоды на 9 июня
08.06.2017 15:44 / Общество В Академии наук Беларуси - торжественная встреча с участниками 9-й Белорусской антарктической экспедиции
08.06.2017 15:41 / Общество Большой фуд-корт под открытым небом
08.06.2017 15:38 / Общество Бесплатный проезд в минском метрополитене сохранится для школьников во время летних каникул
08.06.2017 15:35 / Общество Лагеря труда и отдыха будут работать все лето
08.06.2017 15:33 / Общество Перспективы благоустройства столичного микрорайона Чижовка
08.06.2017 15:22 / Общество Проект национального плана в области улучшения жизни людей с инвалидностью рассматривает правительство
08.06.2017 15:20 / Общество БГУ поднялся на 20 позиций в рейтинге лучших университетов мира
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия