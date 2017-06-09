До сотни операций в день и тысячи спасенных жизней по всему миру

9 Июня 2017 11:40

Сегодня в Минске встретились более 700 онкологов, чтобы поделиться своими наработками и рассказать о самых непростых случаях. Их имена знают далеко за рубежом. В Центр онкологии им. Александрова ежедневно поступает до 50 только иностранных пациентов. Экспорт медуслуг в этой сфере составил четыре миллиона долларов за 2016 год; в 2017, по планам, цифра увеличится до шести. Несмотря на то что с 90-х годов число больных раком выросло практически вдвое, смертность от страшного недуга становится меньше.





О тех, кто смог победить когда-то неизлечимую болезнь, - репортаж в "Панораме".