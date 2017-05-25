До окончания регистрации на ЦТ остается всего неделя

23 Мая 2017 08:06

Записаться на экзамены можно до 1 июня. В стране 41 пункт подачи документов. Уже зарегистрировались около 55 000 человек. Первое испытание - по белорусскому языку - пройдет 12 июня. Напомним, с этого года абитуриенты могут сдавать по 4 теста. Нынешние сертификаты тестирования будут действовать не год, а два.