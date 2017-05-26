До 7 июня все загородные лагеря Минска откроют новый оздоровительный сезон

26 Мая 2017 15:30

Сейчас готовность мест детского отдыха проверяет специальная комиссия. Всего загородных лагерей, собственниками которых являются столичные предприятия, 32. В этом году на развитие их материально-технической базы из городского бюджета израсходовано 700 тысяч рублей. Среди них и новый, который откроется на месте с богатым культурным наследием. На территории лагеря находится Дом творчества Якуба Коласа и работают две экспозиции.

О сочетании летнего оздоровления детей и культурного кругозора - Александра Драгун. На этой территории в 9 гектаров в разные времена находился Дом литераторов, затем - отдыха. За оздоровлением в лесной оазис, что неподалеку от поселка Привольный, приезжали взрослые и подростки. В этом году новый летний сезон живописный уголок откроет в новом статусе - детского загородного лагеря.

Бригада из 50 человек наводит в лагере лоск - устанавливают новые беседки и обновляют спортивные городки, занимаются благоустройством территории и заменой уличного освещения. Строительная техника прокладывает пешеходные дорожки и расчищает территорию.

Детей ждут развлечения на любой вкус. Будет работать площадка для мастер-классов по рисованию, эстрадному исполнению, режиссуре, моделированию и конструированию. Эксклюзив - экскурсии по дому с 70-летней историей, где сам Якуб Колас писал свои произведения. Сейчас здесь работают две экспозиции.

В лагере 2 жилых корпуса для летнего оздоровления 160 детей. 5-6 человек будут жить вот в таких помещениях. Почти все комнаты готовы к новоселам. Кстати, первая смена стартует уже 2 июня. Будет она спортивной.

Сейчас в комнатах работают электромонтеры - проверяют исправность и заменяют приборы охранно-пожарной системы.

До 7 июня 32 загородных места отдыха и оздоровления Минска откроют новый сезон. В этом году во время летних каникул в разных лагерях - от палаточных до дневных - отдохнут более 66 тысяч маленьких минчан.

В этом году в трех загородных лагерях увеличивают количество смен до 5. А в первый день лета откроют свои двери лагеря с дневным пребыванием. Таких в городе 450.