До 20 февраля должен быть уплачен сбор в 360 белорусских рублей

15 Февраля 2017 21:14

До 20 февраля трудоспособные граждане, которые в 2015 году не работали и соответственно не уплачивали налоги, обязаны уплатить сбор в 20 базовых величин или 360 белорусских рублей. От уплаты освободят тех, у кого сложились тяжелые жизненные обстоятельства. В стране продолжается работа местных органов власти по рассмотрению таких заявлений. А те граждане, кому извещения пришли по ошибке, еще успеют их оспорить.

Ольга Анищенко о том, как избежать проблем с законом.

Чуть больше месяца, как в Декрет № 3 добавили важные поправки, разрешив местной власти освобождать граждан от уплаты сбора, но только если те объективно не могли работать. В исполкомы понесли тысячи заявлений по всей стране.

Сегодня на столе у председателя Щучинской районной комиссии - а такие создают специально для рассмотрения обращений - три новых заявления. Люди пишут о жизненных сложностях. Собирают справки и выписки. Если документов мало, нужные комиссия запросит дополнительно. Но только с согласия заявителя.

В полном составе здесь заседают по мере необходимости. Но работа с документами фактически не останавливается ни на день. Порой, чтобы детально разобраться, уходит неделя. Прибегают и к личным визитам.

На весь район - а это 40 тысяч жителей - лишь 16 заявлений. Рассмотрены не все, но четверых граждан уже освободили. Реабилитация, тяжелая болезнь, уход за особенным ребенком - если ситуация безвыходная, решение дается легко.

Вот обращений в налоговую инспекцию куда больше от тех, кто, как правило, либо долго отсутствовал, либо извещение получил по ошибке. Уладить вопрос можно как лично, в том числе по доверенности, так и через электронную почту. Призывают не оттягивать.

Максимум внимания к каждой личной истории. Сегодня этого требуют люди, об этом неоднократно говорит Президент. Ведь если социальные услуги - общее благо, то и вклад в их развитие также должен быть совместным.

И еще одна неоспоримая заслуга декрета. Он многих стимулировал к легальному трудоустройству. Теперь больше предпринимателей, ремесленников, репетиторов. Да и рынок труда уже не тот.

Внести ясность в непростые вопросы налогообложения поможет сайт Министерства по налогам и сборам. Получить ответ здесь можно и дистанционно. Как правило, возможностью электронных пояснений пользуются те, кто по большей части трудился за рубежом. И даже если не работал, социальные блага в Беларуси ведь не использовал - значит платить не должен. Отсутствие в стране еще потребуется доказать. Но налоговая принимает к сведению практически все, что подтверждает долгое заграничное проживание.

Андрей Ковалевский, начальник управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: “Самый простой пример - человек проживает в России, арендует там жилье, работает на российскую организацию. Он может прислать и копию страниц трудовой книжки, и копию договора найма жилья или проездные документы. Т.е. именно подтверждение периода нахождения за границей”.

Через Интернет, кстати, можно не только получить освобождение от уплаты сбора, но и заплатить налог. Сделать это нужно до понедельника. Но в налоговой поясняют, что рассмотрят все обращения. Даже те, что придут после 20 февраля. И пока инспектор документы рассматривает, взыскание приостановят. До вынесения вердикта - в иждивенцы записан ошибочно либо рассчитаться с государством все же придется.