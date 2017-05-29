До 1 июня планируется завершить ремонт оборудования на детских площадках столицы

29 Мая 2017 15:15

Игровые зоны дополнят специальные инфостенды, на них пропишут правила поведения, номера оперативных служб и информацию об ответственных за обслуживание оборудования.

С наступлением школьных каникул во дворах и на улицах появляется все больше детей. Что им разрешено, что запрещено и кто ответственен за безопасность детей? Выяснил Александр Хоровец.

Десятилетние Дима Щербина и Саша Клименко - опытные велосипедисты. У каждого за плечами пятилетний стаж. И хотя на камеру ребята признаются: боятся авто и стараются ездить по тротуарам, однако в разгар игры нередко выскакивают и на проезжую часть.

Роллеры и скейтеры также предпочитают асфальтированную дорогу, а не пешеходную зону с тротуарной плиткой. Это и понятно: все-таки тряски меньше. Однако угроза попасть под колеса авто возрастает. И у инспекторов ГАИ таких примеров немало.

Сотрудники ГАИ не устают напоминать родителям о том, что необходимо смотреть за своими несовершеннолетними детьми, в том числе и на детской площадке. Одних можно оставлять в том случае, когда сыну или дочери исполнилось 7 лет.

Двухлетняя Яна с очевидным удовольствием спускается с горки. По словам мамы Татьяны Плешак, в хорошую погоду дочь с улицы не вытащить. И хотя площадка небольшая, однако места хватает. Единственное, что мешает, - машины, водители которых в поисках свободного места могут въехать прямо на территорию для игры.

Игровые площадки привлекают не только маленьких детей и учеников начальной школы, однако и тех, кто проводит время на горках и каруселях после того, как город засыпает.

Сегодня в столице большинство детских площадок антивандальные. Однако некоторые жильцы дома умудряются сломать даже железные качели. Вот как в этом случае. И сделали это точно не пятилетние дети.

Максим Сафонов обслуживает 85 детских площадок только в Партизанском районе. Мастер признается: обход игрового пространства коммунальщики делают ежедневно, и все поломки на качелях или каруселях оперативно стараются ликвидировать.

Средства на ремонт детских площадок выделяют городские службы. И сегодня в столице насчитывается более 45 тысяч единиц игрового оборудования. До 1 июня все должны быть приведены в порядок.

По словам представителей коммунальных служб, большая часть испорченных качелей, горок или каруселей еще могла бы служить не один год, если бы не так называемые вандалы. Поэтому в ближайшее время на каждой детской площадке появятся инфостенды, где пропишут номера экстренных служб и ответственных за обслуживание игрового оборудования. Появится информация о запрете курения, выгула собак и распития спиртного. Тем же, кто будет пренебрегать общепринятыми правилами, грозят штрафы.