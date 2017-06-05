Швеция начала Дни культуры в Верхнем городе Минска

5 Июня 2017 15:27

Побывать в Швеции, не покидая Минск. Скандинавская страна начала в этом году Дни культуры в Верхнем городе белорусской столицы. На разных площадках - лингвистические мастер-классы, показы по мотивам шведских сказок, можно было попробовать национальную кухню, а также познакомиться с популярными спортивными направлениями в Швеции. В течение дня звучали музыкальные композиции - на сцене знаменитые коллективы из Беларуси и Швеции.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома: "Даже шведская промышленность представлена здесь, спортивные состязания. Я бы хотел поблагодарить посольство Швеции за то, что оно меняет этот формат. Потому что, как правило, раньше это была культурная часть, чуть-чуть кухни. А Швеция внесла новый элемент в празднования дней национальных культур. В прошлом году было 13, в этом еще Литва. Швеция. Я надеюсь, в следующем дней нацкультур будет еще больше".

Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси: "Для нас это возможность познакомить белорусов с нашей культурой. Также наши компании познакомятся с белорусами, возможными покупателями. Но самое главное - чтобы всем было весело!"

Знакомство с разными странами мира продолжится в Минске до конца сентября. И уже в эти выходные на территории Верхнего города - Дни русской культуры.