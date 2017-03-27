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27 Марта 2017 21:15

Дмитрий Побяржин: Николай Статкевич не задерживался и в СИЗО КГБ не водворялся

Загадочная история. Все выходные определенное интернет-сообщество было озабочено якобы пропажей Николая Статкевича. По сообщениям некоторых СМИ, сегодня он нашелся и заявил, что провел эти дни в СИЗО КГБ. Правда, КГБ эту информацию не подтверждает. По словам официального представителя Комитета госбезопасности Дмитрия Побяржина, "Николай Статкевич органами государственной безопасности не задерживался и в СИЗО КГБ не водворялся". В ГУВД Мингорисполкома также заявили, что никто из родственников пропавшего к ним не обращался. Но есть одна интересная деталь. По признанию самого Статкевича, его якобы задержали в квартире жены соратника по партии, сообщают те же СМИ. Этот пикантный момент без комментариев.