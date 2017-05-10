Для жителей Бреста встречать День Победы в цитадели - семейная традиция

9 Мая 2017 20:41

Традиционно многолюдно на 9 Мая в легендарной Брестской крепости-герое. Это главная площадка празднования. Сегодня, чтобы почтить память павших и поблагодарить живых, в мемориальный комплекс приехали многочисленные гости из России, Польши, Украины, Словакии. Для самих же жителей Бреста встречать День Победы в цитадели - семейная традиция. Сюда шли с внуками, правнуками, чтобы склонить голову перед подвигом и мужеством защитников крепости.

Рассказывает Виктория Потоня. Слова благодарности в адрес ветеранов звучат сегодня во всех уголках страны. К мемориальным плитам люди несут цветы. Вспоминают тех, кто защищал Родину на фронтах и в тылу. В Бресте по традиции главной площадкой празднования Великой Победы стала Брестская крепость-герой. Сюда торжественным шествием пришли около 30 тысяч человек.

Портреты участников Великой Отечественной войны пронесли их родственники во время акции "Беларусь помнит!". Леонид Попов вместе с сыном специально приехал из российского города Иваново. Он гордится своим дедом-сапером и даже назван в его честь. Историю маленького подвига под Кенигсбергом в этой семье знает каждый.

Дмитрий Попов, участник акции "Беларусь помнит!": "Во время одной операции по разминированию минного поля он подорвался на мине. Получил серьезные ранения, но операцию не прекратил. И так были обезврежены все мины. Дошел до конца войны и получил орден Красной Звезды".

Каждую весну в Брестской крепости вспоминают о подвиге ее защитников. К Вечному огню и плитам некрополя возлагают живые цветы и венки. Минута молчания - как дань уважения. В цитадели звучат и мемориальные позывные. Специально к 9 Мая установлена станция. Радиолюбители со всего мира поздравляют друг друга с праздником!

Катюхин, Рязанов, Панкратов… Фамилии этих летчиков появились на могиле экипажа, который в июле 1944-го был сбит немецким истребителем вблизи деревни Святополка. Истину помогли установить специалисты отряда "Авиапоиск. Брест".

Песни Победы звучат в парках, на улицах и во дворах. Поздравить жителей праздничным концертом приехали кадеты из Перми. А вечером небо над Брестской крепостью раскрасит салют. В мирном небе прогремят 30 залпов.