10 Марта 2017 15:25

Нововведение на дорогах столицы. Для общественного транспорта появится более 80 километров выделенных полос. Такие уже есть на проспекте Независимости, и они доказали свою эффективность. Водители автобусов и троллейбусов делают меньше маневров, и средняя скорость общественного транспорта увеличивается.

Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте: "Что значит это увеличение скорости? Даже если мы это сделаем на 10 процентов, то каждый десятый автобус мы сможем взять на другие нужды, предоставить людям дополнительные возможности. Мы даже оценили, во сколько обходятся эти пробки. 4-5 млн тратят только транспортники".

В планах также изменение конструкций остановочных пунктов. Пилотный проект реализован на улице Лобанка. Там появилась специальная платформа и позволила повысить скорость транспорта на этом участке вдвое. Такая же конструкция появится возле станции метро "Уручье".