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Для личного транспорта движение в центре Минска будет ограничено в новогоднюю ночь
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31 Декабря 2016 09:09

Для личного транспорта движение в центре Минска будет ограничено в новогоднюю ночь

С 23:00 и до 4 утра невозможно будет проехать по проспекту Победителей от проспекта Независимости до Машерова. На этом участке будет ходить лишь общественный транспорт.

 

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