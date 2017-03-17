Для гостей столицы предлагают более 40 туристических направлений

17 Марта 2017 18:53

Для гостей в белорусской столице предлагают более 40 туристических направлений.

Минск вошел в топ-3 городов, привлекательных для семейного отдыха россиян на весенних каникулах. Такой рейтинг составлен с учетом броней в отелях и апартаментах для проживания с детьми аккурат к школьным каникулам - с 25 по 31 марта.

Для гостей в белорусской столице предлагают более 40 туристических направлений. От путешествий по ночному городу до знакомства с производством заводов, предприятий, фабрик изнутри. Для отдыхающих, которым по душе самостоятельные путешествия по Минску - в помощь печатные справочники со списком достопримечательностей и электронные дополнения. Александра Драгун о новом туристическом сезоне.

Изысканность зданий столичных проспектов, древний облик городских бульваров, архитектурные акценты на фасадах и арках. Каждый четверг Денис Филипчик отправляется в путешествия по вечернему Минску с гостями столицы. Романтичности автобусным путешествиям добавляет ночная красота города в сиянии огней и подсветка.

Ночной осмотр города не ограничивается автобусными лекциями. В программе - несколько остановок для пеших экскурсий. Начинают с площади Независимости - так называемой энциклопедии архитектуры и истории столицы.

Кроме обзорных, предлагают экскурсии тематические. Например, знакомство с историей Троицкого предместья, парка Янки Купалы или Лошицкого. Или более узконаправленные - по памятникам архитектуры советской эклектики или постройках междувоенного времени.

Каждая туристическая фирма предлагает свои экскурсионные направления. В программе этой, например, знакомство с минскими достопримечательностями завершается музыкальным перформансом у Ратуши. Для гостей поет будто сам Манюшко.

В мае Верхний город наполнят пения уличных музыкантов и звуки экзотических оркестров. Площадка у Ратуши с разнообразными архитектурными формами опять станет концертным залом для артистов. Пока же по субботам в 12 часов здесь проводят исторические реконструкции с рыцарскими боями.

Привлекательности Минску, как туристическому городу, добавляет отмена визового режима. За месяц за доступным отдыхом и по бизнес-делам приехали 5 тысяч гостей. В первую очередь - это туристы из Германии, Польши, Великобритании.

Елена Плис, директор информационно-туристического центра "Минск":

"Набирает обороты производственный туризм. Предприятия Минска активно подключаются к данному проекту. Организовывают экскурсионное обслуживание как групп, так и по индивидуальным заказам. Это интересная опция, которая не во всех европейских странах предлагается".

Ждут гостей и на день рождения Минска. Чтобы туристы могли заранее планировать свой отдых, в столице выпустили карманный справочник, где на белорусском, русском и английском языках подскажут о праздничных событиях, концертах, спортивных баталиях к 950-летию столицы.