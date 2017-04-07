8 Апреля 2017 09:04

Неожиданный удар США по Сирии - главная медийная тема этих дней. Кто в Америке хочет войны? Почему Трамп выбрал сторону ястребов? Как теперь будут складываться отношения с Россией? И каким бумерангом вернутся "Томагавки" с Ближнего Востока на этот раз? Дискуссия в "Клубе редакторов" сегодня после "Панорамы".