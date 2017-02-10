Общество
11 Февраля 2017 09:07
Дискуссия в "Клубе редакторов" - после утренних новостей
Декрет №3 в свете справедливости и реального народовластия. Какого эффекта ждут от вынесения вердикта по платежке из налоговой на уровне местных властей? А также тренды книжного рынка. На какой сюжет есть общественный запрос в Беларуси? Дискуссия в "Клубе редакторов" - после утренних новостей.
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