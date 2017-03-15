15 Марта 2017 19:03

Сегодня указом Президента Беларуси директором Парка высоких технологий назначен Всеволод Янчевский.

До этого он занимал должность помощника Главы государства. Сфера IT для него не новая. Всеволод Янчевский возглавлял наблюдательный совет ПВТ и курировал сферу информатизации и высоких технологий. Напомним, Беларусь - лидер среди стран СНГ по развитию информационно-коммуникационных технологий. Об этом свидетельствует рейтинг Международного союза электросвязи. Наша страна занимает 31 позицию из 175 стран, она единственная на постсоветском пространстве, кому за год удалось улучшить позиции на 5 пунктов.

Кстати, Парк высоких технологий отправляет на экспорт 91,5 % производимого программного обеспечения. Например, мобильными приложениями, разработанными в ПВТ, пользуется более 900 миллионов человек в 193 странах мира. А непосредственные заказчики программного обеспечения - 66 государств мира. Достижения нашей страны в IT-сфере широко известны за рубежом. Настал момент для перехода на новый этап. Беларусь может стать IT-страной и лидером по развитию высоких технологий как минимум в Восточной Европе. Все эти задачи предстоит решать новому руководителю.