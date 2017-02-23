Дипломы и подарки от Управления внутренних дел в Витебске сегодня получили 5 человек

23 Февраля 2017 19:03

Сегодня дипломы и подарки от Управления внутренних дел в Витебске получили 5 человек, которые не растерялись и в экстремальных ситуациях проявили гражданское мужество - помогли правоохранителям задержать злоумышленников. Среди награжденных – трое мужчин и две женщины. Каждая история как настоящий детектив.

Акция "Гражданское мужество" в северном регионе проходит с 2009 года. В числе награжденных - более 30 человек.