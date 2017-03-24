Дикая природа сбрасывает тяжелую ношу, которая становится необычным трофеем

25 Марта 2017 15:04

Начало весны – период оживления в дикой природе. И именно в марте велика вероятность заметить в лесу примету этой поры – рога благородного оленя или косули. После зимы копытные избавляются от тяжкой ноши - сбрасывают 15-килограммовые рога. Ольга Масловская отправилась в лес за необычным трофеем.

Из очередной экспедиции по наблюдению за птицами орнитолог Дмитрий Шамович вернулся с трофеем. И это не только фотография гоголя, который одним из первых перелетных птиц вернулся на север Беларуси. У моста через реку биолог нашел рог лося.

Находки становятся частью интерьера. В небольшой коллекции биолога пока только рога сохатого. С наступлением весны от тяжкой ноши освобождается еще один представитель копытных - олень благородный.

Еще каких-то 20 лет назад обнаружить рога благородного оленя в лесах Витебского региона было невозможно. Вид исчез. Восстановление популяции - амбициозный проект охотхозяйства Красный бор и Академии наук. Сегодня в дикой природе на стыке Верхнедвинского и Россонского районов - более 600 венценосных обитателей. Несмотря на то, что это самая северная точка на карте Беларуси, где обитают олени благородные, они прекрасно адаптировались к окружающей среде.

Развитие популяции корректируют ученые. Здесь важно генетическое разнообразие. Поэтому все найденные рога первым делом доставляют в лабораторию. Там биологический материал изучают, а полученные данные систематизируют.

Сейчас в лаборатории особенно много работы, ведь за окном, шутят ученые, рогопад.

Сложно представить, но у меня в руках не что иное, как орудие труда первобытного человека. Из рогов благородного оленя наши предки изготавливали мотыги для обработки земли. Позже – игрушки, украшения и оружие.

К слову, без привычной ноши олени будут недолго. Всего через четыре месяца роскошные ветвистые рога украсят голову гордого обитателя белорусских лесов.



























