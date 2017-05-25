24 Мая 2017 21:15

Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан. Сегодня очередной диалог власти и населения прошел во Фрунзенском районе.

Приходили с разными вопросами и жизненными ситуациями. По-прежнему в лидерах - темы жилья и ЖКХ. А также предложениями. Такой интерактив позволяет не только узнать и решить вопросы, которые беспокоят людей, но и осуществить мониторинг ситуации на местах.

Игорь Калинин, начальник отдела управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси: "Основные вопросы личного характера. Это и ЖКХ, раздел имущества, наследственные вопросы. Был представитель бизнеса на приеме. Поднимал серьезные, на мой взгляд, вопросы по развитию IT-технологий, оставил документы, поможем ему реализовать его предложения".

На этой неделе приемы проходят в Минске, а также в Витебской и Брестской областях. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан исполнительных комитетов и администраций районов Минска.