Детский праздник отметили во всех уголках Беларуси

1 Июня 2017 21:25

Ярко отметили самый детский праздник сегодня во всех уголках Беларуси. Конечно, особое внимание главным героям - нашим детям. Их ожидали развлечения на любой вкус - конкурсы, викторины, сладкие подарки и концертные программы.

Искренний и добрый праздник глазами маленьких белорусов в репортаже Антонины Станкевич. Несмотря на то что первый день лета совпал еще и с первым днем каникул, самые прилежные ученики не спешат прятать учебники и конспекты. Победители всевозможных олимпиад в этот день слушают лекцию от необычных спикеров. Как принимаются законопроекты и кто отвечает за акции и программы государственного масштаба? Об особенностях своей работы рассказывают министры информации и образования, а также вице-спикер Совета Республики Марианна Щеткина.

Жизнерадостные и веселые, несмотря на то что в свои юные годы знают названия таких болезней и диагнозов, о которых многие взрослые и не слышали. Праздник сегодня отмечают и в Республиканском центре реабилитации. От министра труда и соцзащиты - подарки, от пациентов - выставка умельцев. К слову, за последние полгода здесь в прямом смысле этого слова поставили четверых человек на ноги. Многих научили говорить.

Для семьи Сушко новый сад - еще один повод улучшать демографическую ситуацию. И, кажется, так думают многие жители райцентра Ветка. Обновленный детский сад сегодня открывает двери для маленьких воспитанников. Это почти тысяча квадратных метров, полностью укомплектованные музыкальный и физкультурный залы, уютные спальни и игровые комнаты.

Еще один подарок для жителей Гомеля. Это новое педиатрическое отделение городской детской поликлиники. Здесь будут обслуживать 8 участков, а это 7 тысяч детей. Записаться на прием в новом отделении можно с помощью интернет-регистратуры. В ближайших планах - подключение к системе электронного рецепта.

Какой ребенок не мечтает посидеть за рулем большой машины с мощным мотором?

Сегодня это предприятие исполняет мечты. Таким образом детей не только знакомят с возможностями компании, но и показывают, чем занимаются их мамы и папы.

На первый взгляд может показаться, что средний возраст сотрудника предприятия - 10-12 лет. На самом деле это такой детский корпоративный тимбилдинг. Сыновья и дочери сотрудников всех предприятий холдинга (а это 29 заводов со всей страны) сегодня не только с удивлением наблюдают за филигранными маневрами крупногабаритной техники, но и на практике осваивают основы маркетинга, управления предприятием и даже знакомятся с работой сложнейших механизмов.

Битва на мечах, стрельба из лука и катание на лошадях прямо в центре города. Тематический праздник для воспитанников социально-педагогического приюта Фрунзенского района столицы подготовил главный рыцарь Минска, а по совместительству депутат Михаил Милованов. Со стороны видно: взрослые чуть-чуть поддаются, но чего не сделаешь ради улыбок детей.

Помогает тем, кто в этом особенно нуждается, и телеканал "Беларусь 4. Брест". С 7 утра до 10 вечера творческая группа областной студии и гости-спонсоры осуществляют заветные детские мечты во время благотворительного телемарафона "От сердца к сердцу". Главный адресат – Жабинковская специализированная школа-интернат для детей с нарушениями зрения. Делают это не только взрослые ведущие, но и победители кастинга юных репортеров.

Те, кому по долгу службы положено защищать (и детей особенно), сегодня устраивают шоу и в центре Витебска. Специально для детворы спасатели демонстрируют пожарные машины. Мальчишки постарше с любопытством исследуют агрегаты. А самые маленькие соревнуются в ползунковом забеге, а также участвуют в параде колясок и велосипедов, стилизованных под пожарные машины будущего.